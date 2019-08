Kolme hobuse võidujooks

Juventus on kaheksa meistritiitlid võitnud veenvalt. Kolmel korral on lähim jälitaja jäänud nelja punkti, kahel korral üheksa punkti ja 17 punkti ning korra 11 punkti kaugusele. Kuid ainuüksi koduses meistriliigas domineerimine klubi juhtkonda ei rahulda. Selge märk sellest oli eelmise hooaja järel tehtud otsus vallandada klubi eesotsas kuue aastaga 11 tiitlit võitnud Massimiliano Allegri.

Uueks peatreeneriks toodi 60-aastane Maurizio Sarri, kes juhendas eelmisel hooajal Londoni Chelsea Euroopa liiga võitjaks ja Inglismaa kõrgliigas kolmandaks. Kui Allegri käe all mängis Juventus pigem aeglast ja kontrollitud jalgpalli, siis Sarri tulekuga peaks mängupilt lõbusamaks muutuma. «Esimesel 70 meetril tahan, et mängijad teeksid seda, mida neile õpetanud olen. Viimasel 30 meetril tahan, et nad teeksid seda, mida nad ise õigeks peavad,» avaldas Sarri killu oma jalgpallifilosoofiast.