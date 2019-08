Fernando Alonso valmistub Dakari ralliks

«Ma olen väga õnnelik, et saan Toyotaga enda seiklust jätakta,“ sõnas Alonso. „Me oleme kahe aasta jooksul saavutanud väga palju. Ma sain see aasta maastikul sõidu kogemuse kätte ja see jättis minu sisse hea tunde,» lisas 38-aastane hispaanlane.

«Ma teadsin, et see on täiesti teistsugune elamus, aga Hilux tundus väga hea. See andis mulle kiiresti väga palju eneskindlust ja ma muutusin iga korraga kiiremaks. Ma ootan väga järgmiste kuude treeningut ning soovin õppida Hiluxit paremini tundma. Mulle on uued väljakutsed alati huvi pakkunud ja ma olen tiimis, mis võimaldab neid ette võtta,» ütles Alonso lõpetuseks.