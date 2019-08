Tänak: kohe algusest on vaja end maksma panna, kuna Saksamaal on alati vahed väga väikesed

«Täna oli sõitjate jaoks teistsugune päev, kuna neil oli võimalus korduvalt harjutada samal rajal, kus katse läbi viidi. Otti jaoks on väga hea, et ta suutis liidripositsiooni kohe alguses haarata, kuid Saksamaa rallil on vahed alati väga väikesed. Üldiselt on siin on olnud väga raske ilma ennustada, kuid praegu tundub, et tuleb ühtlane ning kuiv ilm. See võib teha võitluse veelgi raskemaks,» rääkis Toyota tiimipealik Tommi Mäkinen.