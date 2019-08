PM Saksamaal. Järveoja: Ogier on vana rebane, silmad tuleb lahti hoida

«Oleme ralli liidrid, see ütleb kõik. Oli puhas läbimine. Aga eks meil olid teeolud samuti puhtad. Vaatame, palju pärastlõunaks on teised autod tee peale sodi toonud on,» rääkis Järveoja hommikupoolikust.

Thierry Neuville'i jaoks oli üllatav Tänaku viimase katse hea aeg. «Eks Ott pingutab igal katsel kõvasti, aga ehk seal tuli paremini välja. Tendents on sama, mis alati, need kellega võidu oleme sõitnud on ka hetkel tempos. Selle koha pealt suuri erinevusi pole,» arvas Järveoja.