Tommi Mäkinen: üritame leida lahendusi Tänaku autot tabanud piduriprobleemile

«Loomulikult oli see meie jaoks päris keeruline hetk, kui kuulsime, et Tänakul on piduritega on probleeme,» rääkis Mäkinen pärast Saksamaa ralli lõppu Autospordile.

«Olin siiski kindel, et Tänak jõuab ilusti lõppu. Õnneks ei olnud Tänaku masinaga midagi liiga hullu lahti. Me uurime nüüd täpsemalt, milles see viga seisnes. Minu suurim hirm viimasel päeval oligi see, et midagi juhtub auto tehnikaga,» lausus Mäkinen.