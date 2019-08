Evans võib ka Türgi ralli vahele jätta

Evans sai vigastada juuli keskel Rally Estonial, kui maandus õnnetult hüppest. Seetõttu on tal vahele jäänud juba nii Soome kui ka Saksamaa rallid. Nüüd on selgunud, et vahele võib jääda ka Türgi MM-ralli, mida sõidetakse septembri keskel.

Pärast Türgit suundub WRC karussell Walesi, mis on Evansi koduralliks. Seal tahab mees kindlasti rajal olla. «Ma ei taha üheltki MM-rallilt eemale jääda, aga eriti just Walesist. On kuulujutte, et järgmine hooaeg kolib Suurbritannia ralli Põhja-Iirimaale. Wales on mu koduralli ja ma tahan seal kindlasti kohal olla,» rääkis Evans.