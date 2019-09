Iraani valitsus käskis oma judokal MMi poolfinaal kaotada

Endine maailmameister ning kuni 81 kilogrammi kaaluvate meeste judo maailma edetabeli esinumber Mollaei esines Jaapanis peetud MMil hästi ning oli finaali kursil. Väga hästi võistles teises tabelipooles ka Iisraeli maadleja Sagi Muki. Kõik märgid näitasid, et just need kaks meest selgitavad finaalis maailmameistri.