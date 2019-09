USA lahtised: Federer sai šokk-kaotuse, Williams jätkas võimsalt

Kolmanda asetusega Federer jäi kolm tundi ja tosin minutit kestnud veerandfinaalis alla bulgaarlasele Grigor Dimitrovile (ATP 78.) 3:6, 6:4, 3:6, 6:4, 6:2. Mõlemad mängijad said kirja kuus serviässa, Federer tegi ühe topeltvea ja Dimitrov seitse, kuid Federerile said saatuslikuks lihtvead, mida kogunes šveitslasele suisa 60 bulgaarlase 41 vastu.

Lisaks kimbutas 38-aastast vanameistrit seljavigastus. «Olen pettunud, sest turniir on minu jaoks läbi. Ma mängisin hästi. See on raisatud võimalus. Kui oleksin järgmisesse ringi jõudnud, siis saanuksin kaks puhkepäeva. Tundsin seda (seljavalu – toim) kogu aeg, aga sain mängida,» kommenteeris Federer.