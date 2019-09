Austraalia poiss tassis neli aastat prügikaste, et iidoleid näha

Neli aastat tagasi, vaid 8-aastasena nägi Max telekast, kuidas Austraalia kriketimeeskond krooniti kodutandril maailmameistriks. See avaldas poisile sedavõrd muljet, et ta otsustas järgmiseks, 2019.aasta MMiks Inglismaale kindlasti kohale sõita. Koos vanematega kirjutas ta naabruskonna elanikele kirja, et on nõus nende prügi välja viima. Mingit hinnakirja ta ei lisanud.