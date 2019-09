Valgevene treener ägab juba enne debüüti kriitikatule all

Valgevene koondis on Eestiga pealtnäha täpselt samasuguses olukorras. Mõlemal on tabelis ainult kaotused (neli) ja mõlema peatreener teeb täna õhtul A-koondise eesotsas debüüdi. Vähe sellest, nii Karel Voolaid kui Mihhail Marhel olid enne kodumaa U21 rivistuse peatreenerid.

Kuid ühes tundub juhendajate olukord olevat vägagi erinev. Kui Voolaid on saanud terve suve esimesteks kohtumisteks valmistuda täies rahus, siis Marhel mitte. Valgevene jalgpalliavalikkus on tema määramisse suhtunud paraja umbusuga.

«Meeskond pole mu käe all pidanud veel ühtki mängu. Ma ei tea, millel kriitika põhineda saab. Pole ju veel millestki rääkida. Aga ma annan endale aru, et olen ametis, kus avalik tähelepanu on vältimatu. Kui pelgaksin, polnuks mõtet alustadagi.»