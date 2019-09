Rafael Nadal: ma ei aja suure slämmi rekordeid taga

Nadal võitis pühapäeval dramaatilises viiesetilises US Openi lõppmängus venelast Daniil Medvedevit 7:5, 6:4, 5:7, 4:6, 6:4. See 19. suure slämmi võit avas 33-aastasele hispaanlasele kõik võimalused tennise ajaloos mööda marssida kahest igipõlisest rivaalist ning jäädvustada end kui läbi aegade maailma parimat tennisisti.

«Loomulikult on mul au osaleda võitluses maailma parima tennisemängija nimele. Kuid kui iga päev kaotuste ja võitude kohta hakata ristikesi panema, siis muutub see frustreerivaks. Mulle meeldiks kui mul oleks enim suure slämmi võite, kuid kui seda ei juhtu, ei ole ma sugugi õnnetum. Ma ei võitle selle nimel. Õnnelikuks teeb mind see, kui ma tean, et olen väljakule jätnud oma absoluutse parima,» rääkis tennise suurmeister.