Sildarud: soovime, et ka kahekümne aasta pärast oleks lund ja saaks suusatada

Suure osa oma ajast välismaal veetvate Sildarude sõnul on arutelud ümbritseva keskkonna ja toimuvate muutuste üle muutunud nii noorte kui ka sportlaste seas üha igapäevasemaks. Sel aastal ohjad enda kätte haaranud sportlaste sõnul on oluline, et noored mõistaksid, et neilt ei oodata palju, vaid piisab ka väikestest sammudest.

«Oleme perega pidevalt reisides ja laagrites olles hakanud rohkem otsima viise, kuidas saaksime hoida maailma, mis meile oluline on. Tahame, et ka kahekümne aasta pärast oleks lund, millel suusatada. Seetõttu tundsime, et peame midagi ette võtma: otsima ise võimalusi, kuidas käituda keskkonnasõbralikult ning näitama ka eeskuju,» rääkis Kelly keskkonnaministeeriumi pressiteate vahendusel.

«Selleks et rannad, metsad ja mäed puhtad oleks, on igaühel võimalik kaasa aidata. Nagu meile õpetatakse, siis igaühe panus loeb ja tahame sõpradega näidata, kuidas on igaühel võimalik panustada väikeste sammudega,» on Kelly ja Henry sõnum.

Praktilisi soovitusi ja konkreetseid tarbimisharjumusi ja käitumismustreid muutvaid samme jagavad Kelly ja Henry selleks loodud Instagrami kanalil. Teemadering on lai, alustades ühekordsete plasttoodete tarbimise vähendamisest kuni nutikate transpordilahenduste kasutamise ja jäätmete sorteerimiseni välja.