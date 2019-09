Ekspertarvamus. Oliver Lüütsep: Eesti – Poola matš oli tore treeningmäng

«Oli tore treeningmäng. Mõlemad treenerid võtsid seda selgelt ettevalmistava mänguna. Poolakatel on pikk turniir ees ja arvata võis, et nad teevad koosseisus vangerdusi. Eesti käitus samamoodi. Meie koondis panustab rohkem järgmistele mängudele. Tänases kohtumises eeldati ilmselt, et võitu võtta on väga raske - parem siis anda kõigile võimalus.»

Lüütsepa sõnul oli natuke üllatav, et koondise peatreener Cretu algsele plaanile kindlaks jäi. «Huvitav oli, et 1:1 seisult jäädi esialgse plaani juurde ja ei tekkinud kiusatust põhimeestega jätkata. Aga treeneritel on oma kindel nägemus ja neile ei saa seda ette heita. Meie mäng läks kahe geimi jooksul järjest paremaks ja minul oleks küll tekkinud soov seda mängu veel põhimeestega näha, aga ju siis peatreener Cretul seda ei tekkinud.»

Tänane mäng näitas, et Eesti saab toetada laiemale koosseisule. «Hea meel on kindlasti selle üle, et kõik platsile tulijad õnnestusid. See näitab, et meeskonnal on paksust ja ei toetuta vaid seitsmele mängijale. Kindlasti annab see enesekindlust ka kogu ülejäänud võistkonnale, kommenteeris Soome kõrgliigaklubi peatreener.»

Liigselt rõõmustada tänasest mängupildist siiski ei tasu. «Poolakate suhtumine oli selline nagu oli. Nad võtsid seda kohtumist selgelt treeningmänguna ja ei tulnud mängima parima häälestatusega. Lisaks jäid neil kõvad ründajad ka pingile. Turniiri jooksul näeme me kindlasti oluliselt paremat ja võimsamat Poola koondist.»

Eesti koondisest tõi Lüütsepp esile Markkus Keele esitust.