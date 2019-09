Rally Estonial selga vigastanud Evans: olen lõpuks taas valmis rallit sõitma

Rally Estonial hüppel maandudes oma seljale päris tõsise vigastuse saanud Evans pidi seetõttu koguni kolm MM-sarja etappi vahele jätma – Soome, Saksamaa ja Türgi. Kokku oli Evans vigastuse tõttu ralliautost eemal kümme nädalat, kuid nüüd saab ta taas rooli istuda.



Evans istub sellel nädalal Inglismaal Greystoke'is Ford Fiesta R5 masina rooli, et testida ning arendada uut masinat. «Olgu, see ei ole päris WRC auto, aga see on suurepärane, et Evans uuesti rooli istuda saab. See aitab tal kiiresti tagasi WRC autosse naasta,» rääkis Malcolm Wilson Autospordile.