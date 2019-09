Galerii: korvpalliklubid valmistuvad Eesti-Läti liiga mängudeks

Avasõnad lausunud korvpalliliidu presidendi Jaak Salumetsa sõnul on võrreldes varasemate hooaegadega üks oluline muudatus: nõrgim Eesti klubi langeb meistri- ehk Eesti-Läti liigast välja.

Kui mullu osales seitse Eesti ja kaheksa Läti meeskonda, siis nüüd on suhe vastupidine. Vanadele olijatele on lisandunud mitmeaastase vahe järel taas kõrgemas seltskonnas mängiv Tarvas, lõunanaabrite poolel on puudu Jekabpils.