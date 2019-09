Tänak tunneb end hooaja viimaste etappide eel kindlana

Tänak oli sunnitud vaatama, kuidas tema 33 punktiline edu kokkuvõttes vähenes Türgi ralli järel 17 punktiliseks. Nüüd on tema lähimaks jälitaja on tõusnud valitsev maailmameister Sebastien Ogier.

«Kui ausalt öelda, siis me ei arvanudki, et oleme Türgis kõige kiiremad. Siiski, kui kõik oleks läinud veidi ladusamalt, siis oleks me veidi rohkem punkte teeninud. Vähemalt saime punktikatselt midagi tagasi,» lisas eestlane.

Eduseisu vähenemisest hoolimata on eestlane ikkagi enesekindel. «Loodetavasti jäid meie jaoks rasked rallid seljataha. Eesootavatel rallidel oleme varasemalt head kiirust näidanud,» rääkis Tänak.

Hooaja viimased kolm rallit on oktoobris sõidetavad Wales ja Kataloonia ning novembri keskpaigas viimase etapina kavas olev Austraalia ralli.

Hetkel on veel teadmata, millise autoga Tänak järgmisel hooajal. Olgugi, et eestlane soovinuks asjad korda saada juba varem, siis ennast heidutada ta sellest ei lase. «Mul on kogu hooaeg olnud fookuses sõitjate MM-tiitel ja see pole muutunud. Ma soovin aasta lõpetada parimal võimalikul viisil, aga me teame, et midagi kerget siin pole,» selgitas Tänak.

«Minu heaks töötab meeskond, kes teavad, mida ma soovin järgmisest aastast. On väga oluline asjad korda saada, kuid minu siht on juba Walesi ralli,» lisas Tänak.