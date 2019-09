Soomer stardib homme Magny-Cours'is 16. kohalt

«Stardikoht ei ole hea, kuid kiiruse ja sõidu pärast ma ei muretse,» ütles Soomer. «Kuna rada kvalifikatsiooni edenedes üha kuivas, oli selge, et kõik püüavad parimat saavutada viimasel ringil,» lisas ta.

Eilsete ja tänase kolme vabatreeningu tulemuste kokkuvõttes oli Soomeri aeg kaheksas. Prantsusmaal toimuv etapp on peale kaitseväeteenistust ja vigastuspausi eestlase jaoks mitme kuu järel esimene suurvõistlus.

Homse võistlussõidu ajal peaks paistma päike ja olema kuni 22 kraadi sooja. Stardis on 27 võistlejat. Soomer on kindel, et esimestes kurvides ja ringidel tuleb suur trügimine, mis võib kõik kaardid segi paisata. Loodetavasti talle soodsas suunas.