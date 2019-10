Lappi: Walesi rallil on vaja mune

Mullu Toyota värve esindanud Lappi teenis 2018. aastal Walesi rallil kolmanda koha. Seega teab ta hästi, mida on Walesi rallil kiiresti sõitmiseks vaja. «Sellel ikoonilisel rallil on kõike. Mõned kiiruskatsed sõidetakse pimedas, vihmas, udus ja tuules. See ralli on alati olnud korralik väljakutse. Kiiresti sõitmiseks on vaja mune.»