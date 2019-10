Käsipalli meistrivõistluste septembrikuu parimaks valiti ainult kaotusi tunnistanud klubi mängija

«Kuu parima auhind tuli ikka väga suure üllatusena, ma ei osanud seda kuidagi oodata, eriti arvestades meie tulemusi. Esimestes kohtumistes ei saanud me kuidagi mängu käima, võibolla jäi hooaja ettevalmistus just meeskonnana veidi puudulikuks,» hindas mullu Aruküla/Audentese parima snaiprina 79 väravat visanud Kopli.

Eesti käsipall on alati rikas olnud vasakukäeliste viskajate poolest. Varem näiteks Raivo Laast, Riho-Bruno Bramanis, Kaupo Palmar ja Vahur Vetevool või tänapäeval koondiseringi kuuluvad Dener Jaanimaa, Andris Celminš, Sten Maasalu ja Martin Grištšuk. Lasnamäe gümnaasiumis õppiv 18-aastane Koplil on nende tippmeeste seas oma lemmik.

«Mulle on alati meeldinud Dener Jaanimaa mäng ja tema on kindlasti mõnes mõttes mu eeskuju. Tean, et see nõuab ohtralt tööd, aga tahaks samuti kunagi välismaale mängima pääseda ja Eesti koondise särgi selga tõmmata,» paljastas mullu suvel Eesti U18 koondisega EM-i teise divisjoni turniiril 9. koha teeninud Kopli kõrged eesmärgid.