PM Walesis. Tänak: meil on nädalavahetuseks kindel plaan olemas

Shakedowni põhjal võib kindlalt öelda, et eesootab keeruline nädalavahetus. Reedeseks päevaks lubatakse kõva vihma, mis võib kaardid täiesti segi lüüa. «Kui ikka kõvasti vihma tulema hakkab ja rada väga märjaks läheb, siis see avaldab suurt mõju tulemustele,» rääkis Tänak.

Konkurents on järjekordselt äärmiselt tugev ja kõrgete kohtade nimel tuleb rohkesti vaeva näha. «Nädalavahetuse juures on kõige olulisem kiire rütm võimalikult kiiresti saavutada, enesekindlus autos leida ja just järjepidevust peab säilitama,» sõnas eestlane.