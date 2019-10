Fourcade võib karjääri enne Pekingi olümpiat lõpetada

31-aastane prantslane on laskesuusamaailmas saavutanud kõik, mis võimalik. Fourcade on viiekordne olümpiavõitja, 11-kordne maailmameister ja seitsmekordne MK-sarja üldvõitja. Kuid eelmine hooaeg läks Fourcade’il untsu. MK-sarja üldarvestuses sai prantslane alles 12. koha ja Östersundis toimunud maailmameistrivõistlustel tal poodiumile asja ei olnud.

Fourcade lisas, et tema suurim konkurent uuel hooajal on eelkõige norralane Johannes Thingnes Bø, aga tugevad on ka prantslased Quentin Fillon Maillet, Simon Desthieux ja Antonin Guigonnat.