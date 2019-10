Meeste esiliiga algas tasavägiselt ja põnevalt

Kuuel viimasel hooajal esinelikusse jõudnud ning 2017. ja 2018. aastal liigavõitjaks kroonitud Tartu Ülikool on üks neljast meeskonnast, kel kolm kohtumist peetud. Tabelisse saadi kaks nappi kaotust Põlvas – Coopile jäädi alla 30:31 ja tiitlikaitsja Arcwoodile 24:26 –, ent kodusaalis alistati HC Viimsi/Tööriistamarket 36:27.

Tartlaste eesmärgiks on liigavõit

«Napid kaotused tulid kindlasti veel puuduliku kokkumängu tõttu. Meeskonnas oli mitmeid tulijaid ja lahkujaid ning eriti just kaitsetöös olime põlvalaste vastu hädas. Lisaks kimbutavad meid mõned vigastused, kuid samas loodame peagi mõned uued pallurid meeskonda tuua,» teatas tartlaste mängiv treener Klaus Peeter Rüütli.

«Venemaalt tuli ülikooli õppima üks noor mängumees, aga tema registreerimisega seotud paberimajandus võtab veel aega. Samuti vajame lisajõudu joonele, sest Henry Mandel murdis sõrme ja on mitmeks kuuks eemal. Õnneks on treeningutel pea alati kohal kahe koosseisu jagu mehi, nii et selle üle nuriseda ei saa,» sõnas Rüütli.

«Esiliiga tervikuna tõotab sel hooajal veelgi tasavägisem ja huvitavam tulla. Nõrku meeskondi ei tundu olevat ja kuigi Viimsi on liigas ja karikasarjas paar mängu suurelt kaotanud, olen kindel, et nemadki saavad mängu käima,» arvas kolme liiga- ja ühe karikamänguga 29 väravat visanud vasakäär.

«Nii-öelda uutest tulijatest on Coop koos Serviti palluritega kindlasti tugev ja Raasiku/Mistrale lisandus kogenud Taavi Tibar. Finaalnelikusse pääsu nimel tuleb kõva võitlus ja sinna sihime meiegi. Madalamat eesmärki kui liigavõit me endale seada ei saa,» kinnitas Rüütli.

Janar Mägi: üldfüüsilist trenni on noortele väga vaja

HC Kehra/Primend kogus mullu viis punkti ja jäi kohamängudest eemale. Tänavust hooaega alustasid kehralased aga kindla 30:20 võiduga Raasiku/Mistra üle ning kaotasid siis napilt 27:30 HC Tallinn 2-le. «Raasiku-võidus mängis muidugi rolli ka see, et vastased ei saanud HC Tallinna pallureid kasutada,» tunnistas Kehra/Primendi peatreener Janar Mägi.

«Aga tegime ise tegelikult mõlemas kohtumises hea esituse. Mängisime kiirelt ja tallinlaste vastugi olid meil võiduvõimalused, kuid realiseerisime kohtumise algul ja lõpus pisut kehvasti. Teise poolaja keskel saime hästi jooksma, tegime 5:0 vahespurdi ning seda peamiselt kiirrünnakutest,» kirjeldas Eesti ekskoondislane.

«Suures osas koosneb meie meeskond noortest, aga lisandus Jaan Kauge ja mul on hea meel, et ta soovis ise aidata. Lisaks sellele, et ta on kaitses väga tähtis lüli, oskab ta oma kogemustega noori platsil juhendada. See toob alati suuremat kasu, kui kõik mängueelsed või platsi kõrvalt antud juhised,» rõõmustas Mägi kogenud joonemängija lisandumise üle.

«Nagu mullugi, rõhume treeningutel füüsilisele poolele. Isegi praegu, hooaja alguses teeme vaid ühe pallitrenni nädalas. Noortele on seda väga vaja ja on näha, et mõned kutid on kenasti arenenud. Eraldi tooksin välja Sergio-Silver Kreegimaa, kes minu silmis liigub vägagi õiges suunas,» tunnustas peamiselt 15- kuni 17-aastastest koosnevat tiimi juhendav Mägi.

Esiliiga tabeliseis:

FOTO: Eesti käsipalliliit

Parimad väravakütid: Rando Sein (TÜ) ja Mathias Rebane (Coop) – 25, Klaus Peeter Rüütli (TÜ) ja Tõnis Kase (Coop) – 20, David Mamporia (Kehra/Primend) – 14, Arturs Meikšans (Coop) – 13 ja Sigmar Seermann (Kehra/Primend) – 12 väravat.

Järgmised mängud esiliigas:

20.10. 17:45 Tallinna Oskar – HC Kehra/Primend

27.10. 18:00 HC Tallinn 2 – Tallinna Oskar