HC Tallinn jäi eurosarja avamängus leedukatele kahe väravaga alla

«Oleme selline võistkond, et kui kaitse peab ja saame kiirrünnakuid joosta, siis on kõik hästi. Täna saimegi palju võimalusi, aga vastaste väravavaht tegi väga-väga hea mängu. Selle taha muidugi pugema ei hakka ja olen hoopis rahul oma meeskonna esitusega. Miinus kaks on homset mängu arvestades täiesti normaalne,» hindas Tallinna peatreener Risto Lepp.

«Arvestasin tõsiasjaga, et kahe päevaga tuleb 120 minutit mängida ning tegin palju vahetusi. Pole üllatav, et need rikkusid veidi mängurütmi ja tõid sisse tehnilist praaki. Aga homme on uus päev ja uus mäng ning lähme edasipääsu nimel võitlema,» kinnitas Lepp.