Voolaid: peamine on vastaste standardolukordade vähendamine

Eesti jalgpallikoondis pidas alles neljapäeval võõrsil kohtumise Valgevenega, kus naasti ühe punktiga. See tähendab, aga vähest puhkust põhimeestele, kellele suurem raskus koondises langeb. «Õnneks on kõik mehed terved ja mul saab olema heas mõttes keeruline koosseisu välja panna. Kindlasti tuleb see kombinatsioon noortest ja kogenenud mängijatest,» selgitas Voolaid. «Sellegipoolest tuleb kindlasti vangerdusi võrreldes Valgevene kohtumisega.»

Eesti kohtus EM-valiksarjas juba võõrsil Saksamaaga, kus tuli vastu võtta kurb 0:8 kaotus. «Peame kaitses asjad rohkem korda saama. Eriti on mure positsioonivalikuga standardolukordades. See on meie murekoht, mida püüame välja juurida, kuid kõik ei käi nii kiiresti. Esmalt on oluline vastaste standardolukordade vähendamine,» selgitas Eesti koondise loots.

Saksa ajakirjanikud küsisid Voolaiult, kas see on eestlase elu mäng, mis pühapäeval ees ootab. Voolaid vastas viisakalt: «See on küll äärmiselt suur mäng, aga loodan, et mul tuleb neid veel rohkem ning ehk suudame teha kodupublikule kingituse ja Saksamaad üllatada.»