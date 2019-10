Bulgaaria ja Inglismaa valikmäng peatati kahel korral

Esimene paus tehti kohtumise 28. minutil, kui Inglismaa oli 2:0 juhtimas. Staadioni teadvustaja andis publikule teada, et kui mõnede fännide rassistlik käitumine ei lõppe, lõpetatakse mängimine.

UEFA mängudel on sarnaste juhtumite osas kindel käitumismuster. Esimese sammuna antaksegi publikule teada, et kui rassistlikud hüüded jätkuvad, lõpetatakse mäng ära. Teine samm näeks ette, et mõlema meeskonna mängijad lahkuvad mõneks hetkeks platsilt ning teadvustaja kutsub veelkord publikut üles korralikult käituma. Mingil põhjusel seda mängu avapoolajal ei rakendatud. Kolmanda ja viimase sammuna peatatakse mäng lõplikult.