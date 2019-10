Roger Federer: ma ei lõpeta veel niipea

Šveitslane rääkis, et tundis end lõppeval hooajal hästi vabalt ja mõnusalt, mängis pingeteta. «Jah, kunagi ma lõpetan mängimise, aga kindlasti ei ole see aasta 2020,» ütles Federer.

«Tunnen, et mul on piisavalt energiat. Ja tegelikult on see hea, et mul pole aimugi millal see energia lõppeda võiks. Hoian end igati vormis ning teen pidevalt trenni,» sõnas 20-kordne suure slämmi turniiri võitja.