Video: nokauti löödud poksija suri

«Patrick Day ei pidanud poksima. Ta kasvas üles heas perekonnas, ta oli tark ja haritud, tal olid head väärtushinnangud ning ta võinuks elatist teenida mitmes erinevas valdkonnas. Aga ta valis poksimise. Ta teadis riske, mis teda poksiringis ees ootavad. Ta armastas poksida. Sport aitas tal inimesi inspireerida. See oli miski, mis pani teda elusalt tundma,» kirjutas Dayd esindanud agentuur DiBella Entertainment pressiteates.

Lahkunud Dayle kirjutas emotsionaalse kirja ka tema 21-aastane vastane Conwell. «Ma ei tahtnud mitte kunagi, et see sinuga juhtuks. Tahtsin vaid võita. Kui saaksin selle tagasi võtta, siis teeksin seda. Mitte keegi ei vääri, et temaga nii juhtuks.»