Citroen üritab Ogier' tiitlivõidu nimel Austraalias kaarte segada kolmanda sõitjaga

Austraalia ralliks tuuakse ta aga kolmanda WRC auto roolis starti, et aidata Ogier'd. Östbergil on esiteks suurepärane stardipositsioon, sest ta on MM-sarjas kogunud vaid 4 punkti ja saab nii esimesel võistluspäeval startida WRC sõitjatest viimasena. Östberg on Austraalias varem ka head kiirust näidanud – eelmisel aastal lõpetas ta ralli kolmandal kohal.