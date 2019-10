Kahest MK-etapist loobuda plaaniv Bø: hooaja põhieesmärk on lapse sünd

Eelmisel hooajal 16 MK-etappi võitnud ja Östersundi MMilt neli kuldmedalit teeninud norralase eesmärgid selleks hooajaks on teised. «Lapse sünd on suurim asi elus: suurem kui MK-sarja kollane liidrisärk, olümpiamängud või maailmameistrivõistlused. See on minu selle hooaja põhieesmärk», ütles 26-aastane laskesuusatamise valitseja, kelle perre on jaanuari keskel sündimas poisslaps.