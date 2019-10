Štelmahers: mehed suutsid terve mängu jooksul endast kõik anda

«Mehed jätsid endast 110 protsenti väljakule. See on küllalt haruldane, kui mängijad suudavad terve mängu jooksul endast kõik anda. Täna võtsimegi endast maksimumi, eriti kaitses, kus mehed täitsid mängu eel paika pandud plaani väga hästi. Niimoodi ongi võimalik edu saavutada, olen mängijatega väga rahul!» rääkis silmnähtavalt õnnelik Štelmahers.