Kolme minutiga kübaratrikk – Kaarel Nurmsalu

«Kas keegi oleks üldse sellist asja oodanud? Isegi mitte kõige optimistlikum mees,» küsib ja vastab Tallinna Zeniti ridades palliv endine suusahüppaja ja kahevõistleja Nurmsalu (28). «Tegin reaalselt kolm kiirendust oma väljakupoolelt teisele poole ning iga kiirenduse lõpus oli värav. See ajas naerma. Tulin vahetusest ja vastased vaatasid, mis vend see on. See oli kõige paremas mõttes huumor. Pime kana leiab ka tera, aga et ta kolm tera korraga leiab – ma ka ei tea!»

Kärmest kübaratrikist hoolimata jäi Nurmsalu ja kokku kuus väravat löönud Zenit III liiga kohtumises Tallinna Dünamoga võidust ilma, sest matšis kasutati mängijaõiguseta pallurit. Aga statistika on igavene. Ning see pole Nurmsalul üldse kehv – üheksa liigamängu ja viis väravat (septembri alguse seisuga – toim.), lisaks üks tabamus karikasarjas. Samas tiimis pallivatel endistel koondislastel Rimo Hundil ja Ingemar Teeveril on kirjas kuus ja kaks. Zeniti sattus tippsportlasena lendleva kergusega läbi õhu tuhisenud mees sõprade kutsel.

«Päris paljusid (tiimikaaslasi – toim.) ma ei teadnud, nad vaatasid ilmselt, et mis vend see on,» muigab ta. “Mul olid algelised putsad. Läksin väljakule nagu korralik Tarzan. Pärast öeldi, et kes need vakstud mulle andis. Aga see putsa oligi siis minu tase.»

Kollektiivsesse inimajju on söövitatud teadmine, et esmamulje on oluline. Numbriliselt õnnestus Nurmsalu äratõuge oivaliselt – esimese nelja mänguga skooris ta kolmel korral. Ta on liigatabelis seitsmendat kohta hoidva Zeniti paremuselt kolmas kollikütt, kuigi sekkub põhiliselt vahetusest! Oma väravaid ta aga üle ei tähtsusta.

«Individuaalsportlasena käis kõik mina-stiilis,» mõtiskleb ta. «Elu ju päris nii ei ole, et ainult mina ja mina. On vaja meeskonnamängu. Jalgpall on selline ühiskondlik mäng, sotsiaalne värk.»

Tabeliseis on vaatamiseks

Äärepoolikuna või ründajana platsil vuhisev Nurmsalu end puujalaks ei pea ning kui tema väidet toetab argumendina 180sekundiline väravasadu, on raske vastu vaielda. Enne tänavust aastat vaid külaplatsidel ja treeninglaagrites palli toksinud Nurmsalu peab oma nõrkuseks platsinägemist. Ta teab küll, kuhu sööta, kuid see kõik võtab liiga palju aega. Pilk läheb üles ning endine mägikotkas jääb liialt väljakut vahtima. Aga selle ajaga jõuab ka kolmandas liigas vastane pistrikuna ligi.

Tema jalgpallitugevusteks on võhm ja kiirus. Nurmsalu jõuab kaitsesse ja ründesse ning igale poole, kuhu iganes tarvis. Suusahüppajad on tema sõnutsi üldse potentsiaalsed head vutimehed.