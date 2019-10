Täna otsepilt: Tartuga mängiv Pärnu proovib rasked aja üle elada

Eelmisel nädalal olid samad meeskonnad vastamisi karikavõistluste veerandfinaalis ja siis sai kindla 3:0 võidu Tartu meeskond. Bigbanki juhendaja Andrei Ojamets sõnas, et karikamängule sarnast ühepoolset kohtumist seekord ei tule. «See tuleb kindlasti hoopis teistsugune mäng, Pärnul oli Taavet Leppik pooltõbine, lisaks on neil ehk uus mängija ka juba juures. Usun, et ka Pärnu ei tule siia kaotust saama. Tänu Curtis Stocktoni lisandumisele on meil nüüd laveerimisruumi rohkem,» rääkis peatreener.

Pärnu loots Avo Keel tunnistas, et tema meeskonnal on jätkuvalt keerulised ajad. «Meil on siin jätkuvalt põnev, mitte ainult komplekteerituse osas, aga ka olemasolevate mängijatega,» viitas Keel meeskonda räsivatele muredele. Samas on Pärnuga liitumas kaks uut mängijat. «See alles selgub, millal nad mängida saavad. Seega ma väga ei närveeri ja püüan lihtsalt rasked ajad üle elada. Sellist hooaega pole mul veel olnud, et nii pikalt nii palju lahtisi otsi on,» lisas Keel.