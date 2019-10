Eesti tipud alustavad Pärnu ITF tenniseturniiri

Meeste turniiril on võistlejaid 15 riigist. Eestlasi pääses üksikmängus põhitabelisse seitse, kvalifikatsioonist kahjuks keegi 32 parema sekka ei murdnud.

Vladimir Ivanov (ATP 786) on avaringis vastamisi 18-aastase ukrainlase Ilja Beloborodkoga, kes pääses tuniirile ITF Junior edetabelikohaga (Jun ITF 23). Kristjan Tamme (ATP 868) vastaseks on 34-aastane sakslane Stefan Seifert (ATP 789), kellega Tamm kohtus augustis Harenis ja sai 3:6, 3:6 kaotuse. Kenneth Raisma (ATP 950) esimese ringi vastane tuleb kvalifikatsioonist.

Karl Kiur Saar (ATP 1363.) kohtub varasemalt tuttava mehega, 23-aastane britt Joshua Paris (ATP 955.) võitis aasta tagasi just Pärnus Saart 6:3, 6:7(3), 6:4. Seega on Saarel suurepärane revanšivõimalus. Daniil Glinka (ATP 1102.) vastaseks on kolmanda asetusega Dan Added (ATP 386). Carl Bret Parko (ATP 1612.) kohtub teise asetusega 23aastase prantslase Manuel Guinardiga (ATP 315.) ja esimest korda täiskasvanute ITF turniiril osaleva Oskar Irdoja kuuenda asetusega 21aastane belglase Maxime Pauwelsiga (ATP 727.).