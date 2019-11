Staaride privileeg? Vägivallatsenud McGregorit karistati imepisikese rahatrahviga

Suvel levis meedias kulutulena video, kus oli näha Iirimaa vabavõitlejat Conor McGregorit jõhkrutsemas vanema meesterahva kallal, kes keeldus sportlase pakutud viskiklaasist. Kui esialgu spekuleeriti, et endine UFC-võistlussarja superstaar võib vangi minna, siis tänaseks on selge, et iirlane pääseb väikese rahatrahviga.