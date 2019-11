Kerr Kriisa: Euroliigas väljakule saades mõtlesin: «Kerr, see on sinu võimalus, võta siit punkt»

Mõne aja pärast hirm kadus ja praegu tunnen end esindusmeeskonna treeningutel enesekindlalt. Põhivõistkonnaga treenides oli vahva see, kuidas mind vastu võeti. Paulius Jankunas andis mulle pärast eksimust näpunäiteid ja keegi ei karjunud. Jankunas ja Marius Griogonis mõistavad mind hästi, sest ka nemad on tulnud Žalgirise noortesüsteemist. Mulle oli väga tähtis tunda, et mind põhivõistkonnas toetatakse.

Kui üllatunud sa olid, kui said kutse Euroliiga mängule?

See kutse tuli ootamatult nagu välk selgest taevast. Läksin trenni ja teadsin, et Alex Perez (Žalgirise mängujuht - toim) on vigastatud. Harjutasin meeskonnaga nädala ja siis sai ka Rokas Jokubaitis vigastada. Ma alguses ei arvanudki, et see vigastus eriti tõsine on. Pärast üht trenni öeldi mulle, et siin on paberid, allkirjasta ära, anname su Euroliigaks üles. Tol hetkel käisid tõesti lained üle pea. Koju jõudes helistasin kohe emale.

Mäng Asveliga ei alanud Žalgirisele lihtsalt. Ega sa usku kaotanud, et ei pääsegi väljakule?

Lootsin terve mängu, et saan platsile, aga mingil hetkel hakkas lootus kaduma. Mõtlesin, et äkki siis järgmisel korral, aga samas püüdsin säilitada valmisoleku. Saime lõpuks turvalise eduseisu ja mul avanes võimalus.

Publik tõusis sinu vabavisete ajal püsti, kuidas sa sisimas reageerisid niisugustele ovatsioonidele?

Ma alguses tegelikult ei teadnudki seda, sest mängu ajal ma ei näinud inimesi püsti tõusmas. Hiljem, mängu üle vaadates nägin seda ega uskunud vaatepilti. Mängu ajal keskendusin täielikult vaid väljakul toimuvale.

Mängu saades üritasin hoiduda eksimustest. Vabaviskejoonele jõudes sisendasin endale «Kerr, see on sinu võimalus, võta siit punkt». Pärast esimese viske tabamist tundsin publiku toetust, see oli lõbus.

Pressikonverentsil ütles peatreener Šarūnas Jasikevicius, et sa pole tüüpilise eestlane. Kas oled kogu aeg olnud samasugune nagu praegu?

Olen niisuguse natuuriga olnud nii kaua, kui ennast mäletan. Väiksest saati saati olen tahtnud dikteerida mängutempot ja viia meeskonda rünnakule. See on mul veres. Kui tahad olla hea korvpallur, ei saa sa olla emotsioonitu ja aeglane.

Korvpall ei ole Eestis kõige populaarsem spordiala, aga me Leedus kuulsime, et uudistes oli sinu debüüti aktiivselt kajastatud. Kas Eesti meedia märkas su mängu, said sa tähelepanu?

Kuulsin, et pärast minu debüüti läksid inimesed tööle ja tähistasid seda. Paljusid õnnitlejaid ma varem ei teadnudki. Niisugune tagasiside motiveerib mind.

Ma ei tea, kas see on kurb või naljakas, et olen sel hooajal ainus Euroliigas mänginud eestlane, aga igatahes on see Eesti korvpallile hea.

Nüüd astud oma karjääris uue sammu ja liitud Leedu kõrgliigaklubi Prienaiga. Kuidas arvad, milliseid muutusi see kaasa toob?