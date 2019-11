Australian Openil triumfeerinud tennisist jäi dopinguga vahele

38-aastane Spears on tuntud kõva mängunaisena paarismängude arvestuses. Parimatel päevadel hoidis ameeriklanna maailma edetabelis 10. kohta, kuid täna paikneb ta 25 rida madalamal.

Dopingupatune atleet on tänavusel hooajal auhinnarahadena teeninud üle 200 000 dollari (181 000 eurot). Terve karjääri arvestuses on tema teenistus olnud 2,9 miljonit dollarit (2,6 miljonit eurot).

Spears on sportlastee jooksul jõudnud nelja suurturniiri poolfinaali, millest viimane pärineb 2018. aastast. Slämmide jooksul on naine tundnud kolmel korral ka finaalide hõngu, 2017. aastal õnnestus tal Austraalias noppida esikoht, kuid 2013. ja 2014. aastal jäi US Openi raames paraku vägitükk realiseerimata.