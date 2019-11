Videointervjuu Kristjan Ilvesega: olen saanud Norrast meeletult uusi teadmisi

Kristjan Ilves, oled nüüd mõned kuud Norra koondisega trenni teinud. Anna lühike ülevaade, mida sa uuest kogemusest saanud oled?

Esimese asjana tooksin välja meeletud teadmised. See töö, mis seal trenniväliselt tehakse, on minu jaoks täiesti uus. Norras ei jäeta mitte midagi juhuse hooleks. Meile räägitakse palju aerodünaamikast, et saada hüpe ideaalseks. Minu hüpped on läinud stabiilsemaks tänu sellele, et mu hoovõtt võeti üksipulgi lahti. Olen tegelenud oma hoovõtuga terve suve.

Suusatamise osas on tõusnud intensiivsete treeningute osakaal. Rahulike ja intensiivsete trennide vahel on hästi suur erinevus. Tunnen, et rasked treeninud pole mind ära kurnanud.

Eelmisel hooajal olid kimpus tervisega. Kas intensiivsuse tõusuga on seotud ka mingid riskikohad ja ohud?

Kui ma juunikuus seda treeningplaani vaatasin, siis mõtlesin küll, et see saab päris väljakutsuv olema. Praegu tunnen end värskena ning olen täie tervise juures. Hooaja varasem lõpetamine võimaldas märtis ja aprillis puhata ning tuli koormuste talumisel kasuks.

Ütlesid pressikonverentsil, et Norra koondise vastuvõtt olnud uskumatult soe. Kirjelda natuke seda tunnet ja kas sa usud, et see õhkkond jääb talvel samasuguseks?

See on tõesti imekspandav, kui hästi nad on mind vastu võtnud. Aidanud on see, et ma käin seal üksinda. Pean nendega suhtlema ja olema pundis sees. Nad on andnudka mulle tiimimängijana palju juurde. Meeskonnavaim on seal hästi-hästi kõrgel - seda ma pole väga ammu tundunud. Ma ei usu, et talvel midagi ebameeldivat saab olema. Võistlusrajal oleme kõik konkurendid, aga vabal ajal ei tohiks keegi viltu vaadata.

Norra keelt oskad juba?

Järjest rohkem, aga Norra keeles veel ei suhtle. Tiimikaaslased räägivad kõik väga hästi inglise keelt - see on võib-olla natuke kahjuks tulnud. Kindlasti tahan keele selgeks saada, sest mu plaan on olla seal kolm aastat. Norra keele oskusega oleksid ka söögilaua jutud vähe mõnusamad.

Mis on Sinu sihid algavaks talveks?