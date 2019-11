Video: argentiinlane teenis Bundesligas vastasmeeskonna treeneri ründamise eest punase kaardi

Käis mängu üleaja neljas minut, Freiburg juhtis 1:0. Pall läks auti kodumeeskonna varumeestepingi läheduses. 33-aastane Eintrachti argentiinlasest kaitsemängija tormas pallile järele, kuid talle jäi teele ette Freiburgi peatreener Christian Streich. Allpool toodud videost on näha, et tõenäoliselt 54-aastane sakslane vastasmeeskonna mängija suunas päris suud kinni ei hoidnud, kui Abraham talle täie hooga lähenes. Argentiinlase jõhker «õlakas» paiskas Streichi selili. Selle peale läks muidugi lahti korralik möll ja Abraham nägi kurja vaeva, et mitte Freiburgi varumeestelt lõuga saada. Abrahamile näitas kohtunik punast kaarti. Vaata situatsiooni siit: