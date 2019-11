Üks lohutav uudis Warriorsile: Curry naaseb sel hooajal

Nimelt teatas paari nädala eest mängus Phoenixiga käeluu murdnud Stephen Curry, et ta peaks naasma sel hooajal. Pärast vigastada saamist esimest korda meediaga rääkinud Curry ütles ESPNi vahendusel: «Usun kindlasti, et saan mängida. Ma ei tea, millal see juhtub, millalgi varakevadel. Küsimus on taastumisprotsessis. Ma polnud kunagi varem ühtegi luud murdnud ja nüüd pean niisuguse murruga hakkama saama...»