Hyundai ajaloolise meistritiitlini aidanud Neuville: meeskond on tohutult kasvanud

«See on olnud meie jaoks imeline teekond ja rõõm on nüüd tõdeda, et oleme maailmameistrid,» rääkis belglane Hyundai pressiteate vahendusel.

Tegu on 2014. aastal WRC sarjaga taasühinenud Lõuna-Korea autotootja esimese meistritiitliga kõige kõrgemal tasemel. «Sel teel on olnud palju kõrghetki. Kõik võidud on olulised olnud, kuid lisaks tulemustele on meeskond kuue hooaja jooksul tohutult kasvanud,» kommenteeris Neuville, kes on nendel kõikidel hooaegadel just Hyundai meeskonda kuulunud.

Hyundai saavutas tänavusel hooajal neli etapivõitu: Korsikal, Argentiinas ja Kataloonias triumfeeris Neuville ning Sardiinias hispaanlane Dani Sordo. «Oleme suurema osa ajast hooaega juhtinud ja arvan, et see on igati teenitud tiitel. Olen näinud, kuidas Hyundai on aastatega kasvanud ja mul on hea meel, et saime esimese tiitli,» lisas Sordo omalt poolt.

Dani Sordo. FOTO: ANDREAS SOLARO/AFP