Eesti Antidopingu juhatuse liige: Eesti dopingusuusatajate saatus võib selguda juba enne hooaja algust

Henn Vallimäe sõnas Postimehele, et WADA raames on FISi uurijatega tihedat koostööd tehtud ja kohtumistel uurimisele infojagamisega kaasa aidatud. Ka on Eesti Antidopingule teada nimed, keda uuritakse ja milles süüdistatakse, kuid välja nimesid ei saa uurimisprotsessi huvides öelda. Vallimäe sõnul on lähiajal oodata infot ka Eesti sportlaste karistuste kohta.