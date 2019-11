Soome sajandi šansi võimalikud stsenaariumid

Soome meeste jalgpallikoondis on tegemas ajalugu - peaaegu sajaprotsendilse tõenäosusega jõutakse EMi finaalturniirile.

Soome mängib EMi J-valikgrupis, kus kõigil kuuel meeskonnal on mängida veel kaks mängu. Alagrupi kaks paremat tagavad pääsu EMile. Soome mängib reedel kääbusriigi Liechtensteiniga ja esmaspäeval Kreekaga.

Öökullide koht EMil on selgelt endi kätes. Soomlastel piisab kahest viimasest mängust kahest punktist, kuid isegi nulli peale jäädes võivad meie põhjanaabrid EMile jõuda.

Hetkel on Itaalial 24, Soomel 15, Armeenial ja Bosnia-Hertsegovinal 10, Kreekal 8 ja Liechtensteinil 2 punkti.

Kui Soomel, Bosnia-Hertsegovinal ja Armeenial on valiktuniiiri lõppedes ühepalju punkte on Soome see, kes finaalturniirile jõuab.