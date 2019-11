Video: NHLi mängija sai litriga vastu pead, verd voolas, kuid mäng jätkus

Kolm minutit jäi mängida kolmanda perioodi lõpuni, Canucks oli taga 2:4 ja vahetas väravavahi kuuenda väljakumängija vastu. Calvert heitis end Canucksi rootslasest supertähe Elias Petterssoni viske ette, kuid sai mänguvahendiga vastu pead. Calvert jäi jääle lamama ja tema kuklast voolas ohtralt verd. Mängu kohtunikud Garret Rank ja Justin StPierre lasid matšil edasi kulgeda, kuigi isegi Petterson andis kohtunikele märku, et matš oleks tarvis katkestada.

Mängupaus saabus alles pärast seda, kui Vancouveri hokimees Alexander Edler vähendas külaliste edu 4:3-le.

Colorado kaitsemängija Eric Jonhson andis pärast matši raadiointervjuu, mida tuli korralikult tsenseerida. Avalanche`i tähtmängija Nathan McKinnon ütles, et liiga reegleid tuleks kiiremas korras muuta. «Mängija pere vaatab telekast mängu, isa ja abikaasa lebab verisena jääl, ja keegi midagi ei tee. Uskumatu,» sõnas McKinnon.

See on juba teine kord käimasoleval oleval hooajal, kui Colorado meeskonna mängijaga midagi sellist juhtub. 11. novembril sai kohtumises Nashville`i Predatorsi vastu litriga näkku venelane Nikita Zadorov, mäng kestis edasi, vaatamata sellele, et mees jääle lamama jäi. Zadorovil purunes lõualuu ning ta viidi matšilt otse haiglasse operatsioonile.