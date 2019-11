Valtteri Bottas: Red Bull on sirgekiiruses parem kui Mercedes

Mercedese vormel 1 meeskond on sel aastal küll kindlustanud kuuenda järjestikuse konstruktorite tiitli, kuid Red Bulli esitused viimastel etappidel on jõudnud tasemele, mida Austria meeskond pole aastaid näidanud.

«Teadsime, et nad on tugevad, aga nad olid oodatust veel paremad. Eriti head olid nad sirgetel, rääkis Bottas veebilehele racefans. «Ka kurvides on nende masin hea, aga pikkadel sirgetel on nad juba paremad kui Mercedes,» avaldas Bottas.