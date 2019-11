TV 10 Olümpiastarti 49. hooaja avaetapp toimub Võrus, mitmevõistluse finaaletapp peetakse Kuressaares

Eesti Kergejõustikuliidu president Erich Teigamägi ja Eesti Olümpiakomitee president Urmas Sõõrumaa tunnustasid 49 aastat kestnud võistlussarja.

«TV 10 Olümpiastarti on justkui püramiidi tugi mitte ainult Eesti kergejõustikule, aga ka teistele aladele. Paljud tipud on just selles sarjas teinud oma esimesed sammud spordis. Kui üks sari on ETV ekraanil 49 hooaega vastu pidanud, siis on ta järelikult väärt sari. Ma ei kujuta ettegi, kui seda poleks ja mul on väga hea meel, et see jätkub, loodetavasti ka järgmised 49 aastat,» rääkis Erich Teigamägi.

«Olümpia-aasta valguses loodan ma, et Tokyosse jõuab vähemalt kümme kergejõustiklast, üle selle oleks juba väga hea tulemus,» lisas alaliidu president.

Urmas Sõõrumaa lisas: «Mul on hea meel tervitada kõiki TV 10 Olümpiastarti uue hooaja puhul. EOK üks eesmärke on olümpismi propageerimine ja see sari on üks paremaid kohti selleks. EOK eestvedamisel on Kuressaares toimuval finaaletapil kavas taas korraldada ka olümpiapäeva, kuhu kutsume tippe erinevatelt aladelt. Tokyo olümpiale mõeldes, siis loodetavasti jõuab sinna 40-45 Eesti sportlast.»

Noorena sarjas väga edukalt võistelnud kaugushüppaja Ksenija Balta rääkis olümpia-aasta väljakutsetest. «Ma ju alustasin kunagi TV 10 Olümpiastarti sarja valestartidega, aga läbi selle õppisin palju - valasin oma pisarad ära ja unistasin edasi. See sari andis mulle tuule tiibadesse ja ma väga soovitan, et kõik saaksid seda kogeda. Just neid emotsioone, sest see annab teadmise, et ebaõnnestumise järel tuleb alati püsti tõusta ja edasi minna,» meenutas Balta.

«Tokyosse pürgimine on tehtud keerulisemaks, sest norm on väga kõrge. Teine variant sinna jõuda on reitingusüsteemiga, aga mina reitingu peale eriti ei tahaks loota. Tahaksin normi 6.82 ikka ära hüpata ja siis rahuliku südamega olümpiale sõita,» lisas Balta.

Rekorditähekese said eelmisel suvel vanema vanusegrupi üheksavõistluse rekordi 8546 punktini viinud Harry Richard Jääger (Pirita Majandusgümnaasium, treener Mairo Tänav (Tänak)) ja Marta Ründva (Saue Gümnaasium), kes viis suvel noorema vanusegrupi kuuevõistluse rekordi 5181 punktini.

Ründva treener on Ester Legonkov, kelle käe all võistles kunagi sarjas ka Ksenija Balta. Ühtlasi sai Ründva uueks hooajaks võistlejanumbri 1. Olümpiavõitjad Jaak Uudmäe ja Erki Nool allkirjastasid TV 10 sarja diplomeid ja jagasid näpunäiteid, mida tuleks noortel tippu jõudmiseks teha.

Finaali toimumispaik Kuressaare on 2020. aastal Euroopa spordilinna staatuses. «Soovime, et saadud tiitel annab Kuressaarele ja kogu Saaremaale suurema võimaluse oma spordiprojektide ja võistluste reklaamimiseks nii Eestis kui väljaspool. Soovime, et tunnustust oleks näha ka Kuressaare tänavapildis ja Saaremaa kõigil spordisündmustel. Saadud tunnustus on märk meie spordiobjektide heast seisukorrast, treenerite, juhendajate, õpetajate heast tööst ja sportlikust kogukonnast,» ütles Saaremaa vallavanem, endine mitmevõistleja Madis Kallas.

TV 10 Olümpiastarti on 1971. aastast Eesti Rahvusringhäälingu ja Eesti Kergejõustikuliidu koostöös toimuv sari, millest on sirgunud 26 olümpiamängudele jõudnud kergejõustiklast ja kogemusi saanud paljude teiste alade koondislased.