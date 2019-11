Venemaa loodab, et WADA säästab jalgpalli EMi sanktsioonidest

Konkreetsust pole WADA komisjoni poolt organisatsiooni juhatusele ette pandavas dokumendis ülemäära palju. Ka WADA järgmiseks presidendiks valitav Poola spordiminister Witold Banka ei osanud vastata, kas järgmise aasta EMil võistleb Venemaa jalgpallikoondis või moodustis tingliku nimega «Sportlikud jalgpallurid Venemaalt», ning kas Peterburis ikka korraldatakse ettenähtud neli mängu. Banka küll pakkus, et vaevalt puudutavad sanktsioonid 2020. aasta EMi.

Vastus: «Euroopa meistrivõistlused ei ole multisportlik üritus ega maailmameistrivõistlused, vaid regionaalne/kontinentaalne monosportlik üritus. Seetõttu ettekirjutused seda ei puuduta. Nagu ka teised regionaalsed organisatsioonid, ei ole UEFA ülemaailmse antidopingukoodeksi otsene allkirjastaja. Tegemist on FIFA liikmega ning FIFA on jalgpallis kirjutanud alla antidopingukoodeksile. Seejuures peab UEFA täitma FIFA reegleid.»

Sport-Ekspressi hinnangul peaks tuleva aasta EM seega löögi alt väljas olema. Ent «multisportlik» kõlab väljendina veidralt. Selle alla lähevad kindlasti olümpiamängud ja universiaad, aga kuidas jääb veespordi- või suusaaladega, mis on ühe rahvusvahelise alaliidu katuse all? Ajaleht oletab, et WADA jätab meelega endale tulevikuks manööverdamisruumi.