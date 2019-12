Roberts Štelmahers: kui sa oma viskeid ära ei pane, siis kaotad

«Teadsime suurepäraselt mängu tähtsust. Meil on kolmemänguline kodumängude seeria, tegemist oli sarnasel tasemel vastasega. Kahjuks ei läinud kõik plaanitult,» alustas Štelmahers.

«Saime päris sageli vabalt visata, kuid ei tabanud. Vastane, vastupidi, tabas oma keskmisest veidi paremini. See ongi korvpall - kui sa ei pane oma viskeid ära samas lased vastasel seda teha, siis kaotad. Esimesel poolajal tundsime agressiivsusest puudust, teenisime ainult kahel korral vabaviskeid.»

Tsmoki peatreeneri Rostislav Verguni sõnul polnud neil enne tänast küll võiduarve avatud, samas väärinuks nad mõneski kohtumises punkti. «Uskusime, et see esimene võit peab tulema, Kalevi õnnetuseks juhtus see täna. Olime kannatlikud, suutsime leida võtme Kalevi murdmiseks ja raskustele vaatamata võidu saamiseks,» rääkis Vergun.