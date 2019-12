Eesti jalgpallikoondise peatreenerina jätkab Voolaid

«Plussiks oli julge ja omanäoline lähenemine koondise koostamisel. Miinuseks ründe- ja kaitsemängu tasakaalu leidmine,» rääkis Pohlak, kes tõi välja, et viimati mängis Eesti jalgpallikoondis kaitses kindlalt ja stabiilselt 2013. aastal. «Pärast Raio Piiroja lõpetamist pole me kaitsemängu tööle saanud,» tõdes president.

Jalgpalliliidu juhatuselt sai Voolaid ühehäälse toetuse. Samamoodi olid Voolaidi jätkamise poolt mängijad. «Pärast Hollandi mängu saatis Konstantin Vassiljev mulle sõnumi, et me annaks Karelile uue võimaluse, sest koondis on õigel teel,» tõi Pohlak näite.