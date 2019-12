Martin Järveoja kommenteeris kaardilugejate palkade kohta käivat kuulujuttu

Kuskilt on läinud liikvele väide, et kaardilugejad teenivad kümme portsenti roolikeeraja palgast. «See on huvitav kuulda,» tõdes Järveoja.

«Mulle on ka räägitud sellistest protsentidest. Tihtipeale teised teavadki rohkem, kui me ise teame. Ajakirjanduses on selles mõttes asjad nihkunud, et enam ei tehta pärisuudiseid, vaid enamik uudiseid on spekulatiivsed. Kui sa mingit väidet taod ja taod, siis see väide hakkabki oma elu elama,» jätkas Järveoja, kuid ei soostunud kommenteerima, kas kuulujutt ka tõele vastab.