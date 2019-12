Tänak: liitusin Adamo, mitte Neuville’i meeskonnaga

Alates 2017. aastast on Hyundai vankumatu esinumber olnud Thierry Neuville, kuid nüüd liitub meeskonnaga värske maailmameister Tänak, kes kaardid sassi lööb. Eestlane tegi autoga esimesed testid ning ootab huviga uut aastat.

Tänakult küsiti, et mis tunne on liituda Neuville’i meeskonnaga, siis eestlase vastus oli selline: «Tegelikult Andrea Adamo kutsus mind siia, seega võin öelda, et liitusin siiski Adamo tiimiga.»